Burnell trascina Brescia: difesa, rimbalzi ed esplosività per la capolista

IL PERSONAGGIO

Storie e curiosità su Jason Burnell, ala americana ed esempio della Germani Brescia in testa al campionato di basket

Tra i leader della Germani Brescia prima in classifica c'è sicuramente Jason Burnell. Americano, classe 1997, dal 2019 in Italia, mai così importante per una formazione di LBA Serie A. Per la capolista di Alessandro Magro è stato decisivo nell'ultima di campionato contro Venezia: subentrato dalla panchina ha raccolto 12 punti e 6 rimbalzi, con una tripla pesantissima a 47'' dalla sirena e un recupero decisivo su Heidegger che ha messo il punto esclamativo sulla vittoria della Germani per 90-84.

© IPA

Burnell, alla prima stagione a Brescia, è reduce dalle esperienze sempre in Italia tra Cantù, Sassari e Brindisi. Il nostro paese è diventato per lui una seconda casa: "Mi piacciono le persone e i tifosi: sono amichevoli, appassionati, contenti di veder giocare a basket. Sorridono, i bambini soprattutto. Questo, oltre al fatto che pagano per vedermi giocare, mi spinge a dare il massimo".

Il suo massimo è sempre stato fondamentale per una formazione che ha vissuto quasi tutta la stagione da capolista solitaria: "Avevamo perso un po' di smalto dopo la Coppa Italia, ma ci siamo ripresi. Finora è una stagione entusiasmante per i tifosi e per la città. Sono molto orgoglioso di farne parte. Abbiamo sorpreso parecchie persone su quanto possiamo essere forti".

Jason Burnell è un personaggio molto interessante anche fuori dal campo: "Sono una persona divertente e piena di energia, sempre in movimento. Però sono anche un tipo rilassato. Amo, leggere, studiare e guardare basket, un po' di video giochi. Ho appena finito 'Evil, la scienza dietro il lato oscuro dell'umanità', di Julia Saw. Di psicologia. E 'The Hard Thief', di Michael Finkel. Voglio arricchirmi sempre come persona". Atleta e persona completa, in campo e fuori, ciò di cui ha bisgono Brescia per continuare a sognare.