Sassari, Bulleri: "Non possiamo essere soddisfatti del risultato"

Incassato il 77-96 contro la Germani Brescia, la Dinamo Sassari ha chiuso la propria Serie A "casalinga". I microfoni della sala stampa del PalaSerradimigni hanno accolto le reazioni di coach Massimo Bulleri: "Non possiamo essere soddisfatti del risultato: ci tenevo a congedarmi con un esito diverso, così come ci tenevano i ragazzi. Con la stessa franchezza, però, bisogna riconoscere i meriti di Brescia, che ha giocato con lucidità colpendoci nei nostri punti deboli. Non ho nulla da rimproverare ai miei giocatori: la domenica si raccoglie ciò che si semina durante la settimana, e la nostra non è stata affatto semplice. Da qui alla fine continueremo a vendere cara la pelle e a dare tutto, anche in occasione dell’ultima gara di campionato.