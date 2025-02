Brown sogna il bis in Coppa Italia: "Trieste, dobbiamo dare tutto"

Il successo dell'anno scorso con il Napoli Basket è rimasto negli occhi di Markel Brown, che si approccia quest'anno a una nuova Final Eight di Coppa Italia, ma con la maglia della Pallacanestro Trieste. L'americano ha così parlato ai nostri microfoni in vista del quarto di finale contro l'altra neo-promossa, Trapani, in programma per domani alle 20:45.