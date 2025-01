Cremona, Brotto: "Il lavoro fatto con Cavina è mantenuto"

La rimonta da -19 della sua Vanoli Cremona in casa della capolista Trento ha accompagnato le emozioni di Pierluigi Brotto, nuovo capo allenatore della Vanoli, nella conferenza post partita: "Trento gioca una pallacanestro speciale, bellissima, efficace. Riuscire a fare risultato qui è clamoroso. Noi ci siamo concentrati su piccole cose, quando c'è stato un momento in cui si potevano ammazzare sono riuscito a far restare compatta la squadra e gli ho dato quegli elementi per crederci. E per fortuna nostra hanno funzionato. Il lavoro che abbiamo fatto con Demis è stato mantenuto. Ho dato quel pizzico di fiducia e di carica positiva. Penso che è un sogno, voglio darmi un pizzicotto e svegliarmi".