Cremona, Brotto: "Varese? Una delle partite più folli mai viste"

La sezione sportiva odierna de La Provincia ospita una lunga intervista a Pierluigi Brotto. Così il coach della Vanoli Cremona sul momento dei suoi, a pochi giorni dalla vittoria al supplementare a Varese: "Al parcheggio del PalaRadi c'erano i tifosi ad aspettarci. È stato bello. Quella di Varese è stata una delle partite più folli che abbia mai visto. È stato il manifesto della voglia di crederci e di non mollare mai. Nel momento giusto abbiamo fatto scelte coraggiose e siamo stati premiati. L'andamento della partita? Ero tranquillo perché la squadra stava eseguendo quanto provato durante la settimana. Ho visto tutti i ragazzi concentrati, anche se avevamo preparato la partita in modo diverso rispetto al solito. Siamo una squadra che ama attaccare, ma questa volta la chiave era la difesa. Quando abbiamo preso coraggio anche in attacco, abbiamo iniziato a performare. Alla fine il talento e le scelte hanno pagato. Il finale è stato clamoroso, con giocate di qualità di entrambe. La salvezza? Il traguardo lo vediamo, ma finché non lo superiamo dobbiamo spingere al massimo. Nessuna distrazione".