Brotto: "Cremona, contro Venezia serve una pallacanestro attenta, senza incertezze"

Il coach della Vanoli ha presentato la prossima sfida di campionato, al Taliercio contro la Reyer che sta scalando la classifica. "Andiamo a Venezia, una squadra che ha un roster profondo, con stazza, atletismo e doti tecniche importanti. Venezia è una squadra solidissima, la seconda difesa del campionato e la terza per numero di rimbalzi. Dopo un inizio difficile dove avevano patito delle assenze per infortuni, si sono ripresi e adesso stanno lottando per i playoff. Dovremo giocare una pallacanestro attenta per i 24 secondi, perché loro non ti permettono sbavature e incertezze. Dovremo essere dinamici in attacco, attenti al tagliafuori difensivo e limitare la loro fonte di gioco che è Ennis. Per noi è un'occasione per provare a rubare punti importanti in un campo difficile contro una squadra prestigiosa, una delle migliori del campionato. Questa è una partita complicata e abbiamo grandissimi stimoli".