Brescia, Poeta: "Pistoia è una squadra che ha mostrato orgoglio"

IL PREPARTITA DI COACH GIUSEPPE POETA: “Siamo attesi da una trasferta che risulta essere molto più articolata rispetto a quanto dice la classifica. Pistoia è una squadra che ha mostrato orgoglio e grande senso di appartenenza, nonostante il momento difficile che stanno attraversando. Valori che hanno più peso a fronte di quelli tecnici e, assieme alla consueta calda cornice di pubblico, proveranno a renderci la vita complicata. Hanno armi per metterci in difficoltà e, in settimana, Maurice Kemp e rientrato nelle rotazioni della formazione. Noi dovremo essere bravi a limitare la versatilità del loro pacchetto lunghi, evitando di soffrire, come accaduto durante la gara d’andata, nella lotta a rimbalzo offensivo. Tuttavia, a prescindere dagli aspetti tecnici e tattici, sarà necessario scendere in campo con un serio approccio mentale, mettendo sul parquet, da subito, intensità e fisicità, per far sì che l’ambiente non si possa accendere, trascinando l’andamento della gara sopra i binari di casa. Pistoia vorrà dimostrare ancora grande attaccamento e desiderio di rivalsa, per questo dovremo giocare una partita solida”.