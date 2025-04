Varese, GM Sogolow: "L'arrivo di Kastritis ci ha dato la svolta"

Intervistato da La Prealpina, Zach Sogolow 8General Manager Openjobmetis Varese) ha parlato per la prima volta dall'aritmetica certezza di giocare in LBA anche nella prossima stagione, ottenuta grazie alla sconfitta di Scafati con Treviso di domenica scorsa: "Nessuno di noi può dirsi soddisfatto della stagione 2024/25. Però l'arrivo di Kastritis ci ha dato la svolta, per la mentalità differente che ha portato all'interno del club. Sotto la sua guida, nessuno ha mai dubitato che i ragazzi dessero il massimo per la maglia e per la città. Abbiamo scelto una persona che ha cambiato la nostra cultura: finché ci sarà lui, giocheremo nel suo stile capace di rendere orgogliosi i tifosi, e che ci rende riconoscibili per aggressività difensiva e intensità. Ha estratto il massimo dai giocatori che ha trovato, ma il prossimo passo sarà quello di costruire una squadra con elementi ancor più adatti alle sue idee. Chiede molto ai ragazzi in ogni allenamento, ma dà loro anche gli strumenti per ottenere quel che vuole. Ripartire da lui e dal roster che lo farà sentire a suo agio significa essere due passi avanti rispetto a quando è subentrato a febbraio. Confidiamo di riuscire a sposare efficacemente la sua particolare identità difensiva, che ci ha colpito sin da quando avevamo visto giocare il suo Aris Salonicco, con lo stile offensivo veloce che abbiamo utilizzato negli ultimi anni. Da chi ripartire? Kastritis ha un eccellente rapporto con Alviti: è un leader nel suo sistema, ha grande fiducia in Dado. Puntiamo a dare continuità al nucleo italiano; Alviti, Librizzi, Assui ed Esposito hanno già contratto. Libro ed Eli sono stati bravi ad aumentare il loro status, ci hanno aiutato a sopravvivere ad una stagione non brillante. L'anno prossimo vogliamo fare meglio con loro: stiamo parlando con gli agenti per rinegoziare ed estendere i legami attuali".