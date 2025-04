Brescia, Poeta: "Partita che ci rende orgogliosi, siamo stati bravissimi a reagire"

Il coach della Germani non nasconde la sua felicità dopo la vittoria per 97-89 contro Venezia, che permette alla Germani di restare in testa. "Partita che ci rende orgogliosi, abbiamo fatto una gran prestazione contro una grande squadra, la più in forma del campionato: abbiamo sofferto la fisicità all’inizio giocando un brutto primo quarto, ma bisogna trovare anche i meriti degli avversari. Venezia è arrivata preparata e decisa, poi siamo stati bravissimi a reagire e fare una partita di intensità importante: siamo migliorati nel flusso offensivo perché fare 97 punti contro questi atleti non è facile. Ci tenevo a portare in conferenza stampa il nostro preparatore Carlo Voltolini che mi ha sempre aiutato in tanti modi e che sta facendo un lavoro quotidiano con una passione incredibile: do tanto merito allo staff e questa è una chiave del nostro successo, oggi li rappresenta Carlo".