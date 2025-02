Brescia, Poeta: "Napoli ha trovato la giusta quadratura del cerchio"

IL PREPARTITA DI COACH GIUSEPPE POETA: “Siamo attesi da una trasferta difficile contro una squadra che presenta un’altra faccia, rispetto a quella che abbiamo incontrato a dicembre, durante il girone d’andata. Napoli ha saputo trovare un buon ritmo, la giusta quadratura del cerchio ed è reduce da un periodo molto positivo, testimoniato dalla vittoria maturata sul campo di Treviso nell’ultima giornata. La società ha inserito nel roster giocatori molto forti e la formazione è cresciuta sotto il profilo della condizione, potendo contare su un pacchetto esterni importante e formato da tre pedine di assoluta qualità, come Kevin Pangos, Erick Green e Jacob Pullen. Napoli, oltre alle qualità tecniche, ha sempre mostrato quella fame che caratterizza, lungo il girone di ritorno, tutte le squadre che lottano per la salvezza, un fattore condizionante e che può fare la differenza. Troveremo un ambiente molto caldo ed un pubblico capace di trascinare i propri giocatori. Sarà una partita dura, dove, da parte nostra, dovrà essere basilare la consistenza nell’arco dei 40 minuti, così come la nostra attenzione a limitare le loro guardie”.