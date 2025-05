Brescia, Poeta: "Felici e orgogliosi di partecipare a questa semifinale playoff"

LA PRESENTAZIONE DI COACH GIUSEPPE POETA: “Siamo, innanzitutto, molto felici ed orgogliosi di partecipare a questa semifinale playoff. Ci troviamo tra le uniche quattro squadre ancora in corsa e dobbiamo godercela fin dal primo minuto. Sappiamo che sarà una serie durissima. Trapani, infatti, è una formazione costruita con la chiara ambizione di provare a vincere lo scudetto e siamo consapevoli che l’ultimo passo falso casalingo dei nostri rivali risale allo scorso ottobre. Hanno un roster completo in ogni ruolo, sono ben allenati e guidati da un grande coach come Jasmin Repesa, un vincente durante tutto l’arco della sua carriera. Tuttavia vogliamo giocarci le nostre carte, partendo dalla nostra capacità di avere un’ottima transizione difensiva, che ci potrebbe consentire di restare in partita e attaccati a Trapani, prima squadra per punti realizzati in campionato, per punti messi a segno in transizione e palloni rubati, da cui nascono i loro contropiedi. Sarà, inoltre, necessario approcciare la gara con la giusta dose di fisicità, in quanto i nostri rivali fanno dell’aggressività difensiva un’arma primaria, al netto delle loro capacità offensive”.