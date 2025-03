Brescia, Poeta: "Evitiamo che Trento si accenda in contropiede"

IL PREPARTITA DI COACH GIUSEPPE POETA: “Affrontiamo una formazione che presenta un’identità chiara e definita e che, fino ad oggi, ha saputo esprimere una pallacanestro divertente, esaltante e anche molto efficace. A Trento piace giocare nei primi secondi del possesso, correndo in campo aperto e mostrano un flusso di gioco di alto livello. Sono una squadra ben allenata, consapevole dei propri mezzi e che fa dell’energia, dei loro giovani e del loro stile di gioco, la propria forza. Noi dovremo essere bravi, come già accaduto nella trasferta di Trapani, nel cercare di limitare i palloni persi, evitando che possano accendersi in contropiede e provare a sfruttare i vantaggi che potremmo avere in alcune situazioni di gioco. Una delle chiavi principali dell’incontro sarà quella di arginare Quinn Ellis, il loro più importante generatore di flusso di gioco offensivo, e due grandi realizzatori come Anthony Lamb e Jordan Ford”.