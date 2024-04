Brescia, l'entusiasmo della presidente Bragaglio: "Siamo carichi, è un momento top"

Venezia, Cremona, Milano e Brindisi: sono le quattro tappe che separano Brescia dal traguardo e dalla possibilità di tagliarlo per prima, dopo un campionato vissuto da capolista. La squadra di coach Magro, dopo un momento di flessione post delusione da Final Eight di Coppa Italia, ha ripreso la sua corsa ad alto ritmo, verso il posto più confortevole per affrontare la post season.