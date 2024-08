Dowe e Rivers animano Brescia: "Qui per una stagione speciale"

© Ufficio Stampa

Nelle consuete conferenze di presentazione dei nuovi arrivi, la Germani Brescia ha scelto di incominciare con due dei colpi più d'impatto dell'estate che inaugura l'era Poeta sulla panchina biancoblù. Per quello già mostrato in LBA e per il potenziale di crescita, Chris Dowe e Demetre Rivers hanno tutte le carte in regole per confermare la squadra dell'AD Ferrari sugli stessi livelli del recente passato.