Brescia, Bragaglio: "Il lavoro svolto è stato splendido ed entusiasmante"

LA PRESENTAZIONE DI GRAZIELLA BRAGAGLIO - PRESIDENTE DI PALLACANESTRO BRESCIA: “Siamo molto contenti ed orgogliosi di partecipare alle Final Eight di Torino. La squadra, ogni giorno, sta mettendo in campo tutta l’anima e la passione che ha dentro di sé ed il lavoro che i ragazzi hanno svolto, negli ultimi sette mesi, è stato splendido ed entusiasmante. Questo fattore sta portando sempre più pubblico al PalaLeonessa A2A ed avvicinando nuove aziende al progetto. Pallacanestro Brescia sta così diventando un importante punto di riferimento per il nostro territorio”.