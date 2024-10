Brescia, Bragaglio: "Poeta? Ci piace costruire allenatori, l'obiettivo resta la salvezza"

I dubbi di inizio stagione sul progetto "Germani Brescia" sono già alle spalle. Lo dimostrano le prime quattro partite di LBA Serie A, con tre vittorie e una sola sconfitta all'ultimo tiro contro Milano. Le certezze sono le vecchie conoscenze, come Bilan e Della Valle, e le novità in rampa di lancio, come Peppe Poeta in panchina. Una scelta, quella di affidare la panchina al 39enne di Battipaglia, che nasce da un'idea ben precisa spiegata ai nostri microfoni dalla presidente della Germani, Graziella Bragaglio: "Siamo una società abbastanza atipica. L'abbiamo fatto in passato con Andrea Diana, l'abbiamo fatto con Alessandro Magro e ora l'abbiamo fatto con Peppe Poeta. Ci piace costruire gli allenatori, dare la possibilità a questi ragazzi giovani di costruire qualcosa per il loro futuro".