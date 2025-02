Varese, possibile prolungamento per Desonta Bradford

La Prealpina riporta come coach Kastritis sarebbe intenzionato a mantenere nelle rotazioni l'americano ex Treviso e Piacenza: il contratto, in scadenza il 28 febbraio, potrebbe essere esteso sino al 28 marzo. Tra le 4 guardie che il greco sarebbe intenzionato a mantenere in rotazione, rimarrebbero quindi escluse Keifer Sykes e Jaron Johnson. Per entrambi si valuterebbero principalmente squadre estere, per evitare di rinforzare dirette concorrenti nella lotta salvezza in Serie A. Il quotidiano varesino conferma inoltre l'abbandono della pista che avrebbe portato all'aggiunta di Nate Laszewski: l'Openjobmetis è sì alla ricerca di un 4/5, ma il lungo ex Brindisi ha già trovato accordo per disputare il campionato taiwanese.