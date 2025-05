Secondo le fonti consultate da La Tribuna di Treviso, uno dei profili per rinforzare il reparto italiani della Nutribullet sarebbe Giordano Bortolani. Per il 24enne si tratterebbe di un ritorno in Veneto dopo l'esperienza del 2021/22 nella squadra allenata da coach Max Menetti: in quel caso Treviso disputava anche la BCL, mentre una competizione internazionale non è nei progetti trevigiani per il 2025/26.