Vanoli Cremona, un altro italiano saluta in direzione Verona

Così il sito della Tezenis dell'ex coach proprio della Vanoli, Demis Cavina, annunciando l'arrivo di una nuova guardia per la Tezenis: "ezenis Verona è lieta di annunciare di aver sottoscritto un accordo biennale con Federico Zampini, playmaker/guardia di 191 cm nato a Perugia il 27 giugno 1999. "Sono molto felice di aver sposato un progetto come quello di Verona. La società mi ha cercato con grande convinzione e questo è sempre bello per un giocatore. Sono certo che sarà una stagione entusiasmante. Ci vediamo al palazzetto.", le prime parole del giocatore. Coach Demis Cavina ha aggiunto: "La parola che unisce questo gruppo è ambizione e anche per Federico questa è stata fondamentale nella scelta. Un giocatore con ottimo atletismo e che può giocare a diversi ritmi." A commentare la firma anche il vicepresidente Pedrollo: "Accogliamo con entusiasmo Federico, un innesto di grande valore nella costruzione del nostro roster. È un giocatore con ampi margini di crescita, ha già maturato un'importante esperienza in Serie A2 e ha dimostrato di poter competere anche in Serie A con la maglia di Cremona. Siamo certi che potrà avere un impatto importante qui a Verona".