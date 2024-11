BOLOGNA RITROVA HACKETT, PARENTE: "GARA INSIDIOSA"

Le dichiarazioni dell’assistente allenatore Daniele Parente alla vigilia della partita: “Ci apprestiamo a giocare la partita di Varese reduci dalla vittoria e soprattutto dalla buona prestazione contro il Maccabi, quindi cercheremo di dare seguito alle cose positive che abbiamo mostrato ieri. Ci attende una partita che sappiamo essere insidiosa per tanti motivi: campo caldo, voglia di rivalsa che avranno i nostri avversari dopo la gara di Trieste e soprattutto lo stile di gioco che Varese propone, ‘run and gun’ che stresserà per tutti i 40′ la nostra difesa. Dovremo essere pronti anche a giocare contro quintetti ‘small ball’; l’obiettivo sarà provare a giocare una partita al nostro ritmo e non a quello dei nostri avversari, riducendo il numero di palle perse”. Viaggerà con la squadra anche Daniel Hackett.