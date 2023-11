EUROLEGA

Il derby europeo dirà se la squadra di Banchi (senza l'infortunato Mickey) avrà digerito la batosta di Madrid e se quella di Messina riuscirà finalmente a svoltare la stagione dopo un inizio mediocre

Da una parte una squadra in fiducia che ha avuto un inizio di stagione esaltante sia in Europa che in Italia, dove ha già messo in bacheca un trofeo, e che vuole continuare a stupire. Dall'altra un insieme di campioni che non sono ancora riusciti a diventare squadra, con un ritardo in Eurolega che rischia di diventare allarmante in caso di sconfitta e con un poco nobile ottavo posto in campionato. Virtus Bologna-Olimpia Milano sarà un crocevia fondamentale per le ambizioni delle due big italiane.

LA VIGILIA IN CASA VIRTUS BOLOGNA - L'esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto Jordan Mickey ha confermato le sensazioni delle ultime ore, dopo la scavigliata nell'anticipo di sabato contro Treviso. Per il lungo americano distorsione alla caviglia destra e rivalutazione tra 2-3 settimane. Un fortait che sommato all'assenza di Achille Polonara accorcerà le rotazioni nel reparto lunghi per Luca Banchi che ha così presentato la sfida: “Questo primo derby italiano di Eurolega ci oppone a una squadra che ha forse vissuto un inizio al di sotto delle attese ma capace nell’ultimo turno di centrare una larga vittoria contro Valencia, una delle rivelazioni di inizio stagione. Risponderemo alle assenze di Polonara e Mickey con quintetti non convenzionali pur trovandoci di fronte una squadra, come Milano, abituata a cavalcare allineamenti con giocatori come Shields, Mirotic, Melli, Poythress capaci di sfruttare vantaggi fisici sui pari ruolo avversari. Il compito sarà di gestire questo ciclo di gare durissime con un forte senso d’urgenza, mostrandoci orgogliosi e combattivi così da sopperire alle assenze con lo sforzo di ognuno, a cominciare dai nostri tifosi che sono certo cercheranno di sostenerci incessantemente per centrare l’impresa di ottenere un altro preziosissimo successo, pur in una condizione di tale emergenza.” Sarà sicuramente della partita Alessandro Pajola che avrà come sempre il compito di arginare gli esterni avversari: “Milano è sempre una squadra pericolosa, indipendentemente dalla sconfitta o dalla vittoria. E’ una squadra ben attrezzata e molto forte. Non hanno iniziato come volevano, ma sappiamo che verranno qui per giocare la loro partita. Noi dovremo cercare di sfruttare il calore e il tifo del nostro pubblico per mettere in campo la massima energia possibile.”

© italyphotopress

LA VIGILIA IN CASA OLIMPIA MILANO - Tutto il roster a disposizione per Ettore Messina, a eccezione del lungodegente Billy Baron che potrebbe tornare disponibile tra una ventina di giorni. Sempre out Kevin Pangos, scaricato anche a parole dal coach milanese ("non è il pilota adatto per la nostra auto"): sono in corso le negoziazioni col suo entourage per la risoluzione dell'oneroso contratto del play canadese. Sulle insidie del match con la Virtus si è così espresso l'allenatore di Milano: "Ovviamente, è una partita difficile, loro sono stati bravi a trovare molto presto i giusti equilibri attorno ai loro veterani Shengelia, Hackett, Belinelli. Hanno fatto tanti cambiamenti, ma il nucleo è rimasto quasi intatto. Sono molto efficaci nell'alternare il gioco interno e quello perimetrale. Sarà una partita difficile, ma a Bologna lo è sempre, a prescindere dalle circostanze". Anche il capitano Nicolò Melli ha parlato in vista della gara di Bologna: "Abbiamo tanto lavoro da fare e poco tempo per prepararci, inoltre l'avversario in questo momento gioca con grande fiducia ed è sicuramente molto tosto, guidato da Toko Shengelia che sta giocando a livelli davvero alti. Per noi però una sfida così difficile e stimolante rappresenta l'occasione di tirare fuori quello che ancora non siamo riusciti a tirare fuori".

© IPA

I PRECEDENTI - Virtus e Olimpia si sono affrontate solo due volte nell'Eurolega moderna, l'anno scorso. Finì con una doppia vittoria delle Vu Nere, sia al Forum (59-64) che in Emilia (89-84). In questa stagione le due squadre si sono incontrate nella semifinale di Supercoppa Italiana a Brescia il 23 settembre: anche in questo caso la vittoria andò alla Virtus (78-73).

© italyphotopress

GLI ARBITRI - Carlos Peruga (Spagna), Arturas Sukys (Lituania), Jordi Aliaga (Spagna).