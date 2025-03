Bologna, Parente: "Contro Napoli sarà una gara dalla componente emotiva importante"

Daniele Parente, assistant coach Virtus Segafredo Bologna: "Mancano 9 gare alla fine della regular season e quindi ogni squadra gioca per il proprio obiettivo stagionale. Contro Napoli sarà una partita dalla componente emotiva importante, l’approccio sarà fondamentale, hanno giocatori di esperienza che sanno come affrontare questo tipo di pressione e questo tipo di partite. Pangos, Pullen e Green sono i loro riferimenti offensivi, con Totè che sta giocando un’ottima stagione. Vorranno riscattarsi davanti al loro pubblico, da parte nostra sarà necessaria concentrazione per tutti i 40 minuti".