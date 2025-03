Bologna, Ivanovic: "Vinta una gara difficile con la nostra miglior prova difensiva"

Il coach della Virtus ha commentato con soddisfazione la vittoria nel derby con Reggio Emilia, con un plauso alla fase difensiva. "Penso sia stata la nostra miglior prova difensiva, abbiamo vinto una partita davvero difficile contro una squadra che gioca in maniera dura. All’inizio della gara avevamo un po’ di pressione addosso ma abbiamo dimostrato ancora una volta che quando si hanno problemi in attacco, lavorare bene in difesa aiuta sempre a vincere. Stasera è successo questo: a Belgrado abbiamo giocato una partita ridicola, davvero brutta ma penso che in questo momento i miei giocatori abbiamo bisogno del massimo supporto. Tutti hanno giornate migliori e giorni peggiori ma insieme, tutti, siamo la Virtus, provandoci sempre e comunque. Grazie ai tifosi che ci hanno sostenuto".