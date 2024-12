Bologna, Ivanovic: "Tucker? Mi piace la sua mentalità"

Dopo la partita contro Scafati ha parlato in conferenza stampa coach Dusko Ivanovic: “Il primo obiettivo di stasera era vincere e continuare a migliorare. I primi 20′ non abbiamo fatto bene, nei secondi 20′ meglio ma abbiamo mostrato due facce della stessa squadra: una con energia, una senza energia. La prova di Tucker? Tanti giocatori hanno fatto buone cose, non mi piace parlare solo di uno. Mi piace la sua mentalità, come mi piace la mentalità di Belinelli per esempio e la sua ambizione.”