Il coach della Virtus ha analizzato la sconfitta nell'ultima gara di Eurolega giocata in Spagna contro il Barca. "Le decisioni sbagliate prese nei due possessi finali sono state decisive in negativo per noi. Abbiamo lottato, avuto le possibilità di vincere e sappiamo che questa deve essere comunque la via da seguire per prepararsi al meglio alle prossime sfide".