Dopo la gara con il Baskonia ha parlato conferenza stampa coach Dusko Ivanovic: “Buona partita, dura, contro una grande squadra come hanno dimostrato sia stasera che all’andata, lottando fino alla fine in una gara equilibrata. Sono davvero contento, i miei giocatori hanno messo tutto in campo, con palle perse, errori, ma hanno messo tutto quello che avevano. Mercato? È tempo di essere felici per questa vittoria.”