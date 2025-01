Queste sono state le parole di coach Dusko Ivanovic al termine della partita contro il Panathinaikos: “Complimenti al Panathinaikos. Hanno giocato bene come in ogni altra partita. Bisogna essere attenti in difesa contro di loro, le guardie hanno grandi qualità soprattutto nelle situazioni di 1 contro 1, sono ottimi tiratori e se non giochi bene in difesa è difficile. Credo che stasera avremmo dovuto giocare con più intensità.”