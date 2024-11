BOLOGNA, BANCHI: "CORDINIER AL REAL MADRID? SONO GOSSIP"

Le dichiarazioni di Luca Banchi al termine della gara di Madrid: “Congratulazione al Real. Per vincere oggi dovevamo essere perfetti, nel primo tempo abbiamo fatto un’ottima partita, ma nel secondo il Real ha messo in campo talento e fisicità, e noi abbiamo fatto fatica a mettere in campo lo stesso livello di intensità. Il Real ha giocato con flusso e ha trovato una sera davvero ispirata, hanno fatto una partita molto solida. Ma io credo che dobbiamo essere più consistenti e concentrati per l’intera partita per vincere partite come questa, e trovare vittorie che non sono troppo lontane da venire. Questo è il calendario, non possiamo pensare troppo a questa partita. Dobbiamo pensare agli aspetti positivi, e lavorare su quelli negativi”. La voce di Cordinier al Real? “Sono gossip, sono sempre attorno a noi e non li posso controllare. Dall’estate, si parla sempre di qualcuno di noi che sta per andare via. Il club ha fatto una dichiarazione ufficiale, io devo tenere ogni giocatore calmo e concentrato, per ottenere i migliori risultati possibili”.