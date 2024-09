Marjanovic, il gigante torna in Europa: cosa darà al Fenerbahce?

BASKET

222 cm per 132 kg, il serbo ritorna in Eurolega dopo 9 anni al fianco di Melli, con possibilità di impatto in una squadra che vuole la Final 4

© X La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno, ed è stata confermata col comunicato ufficiale del Fenerbahce nella mattinata odierna: Boban Marjanovic tornerà a calcare i parquet europei, escludendo le estati con la Serbia, dopo 9 anni dalla partenza da Belgrado (sponda Stella Rossa) per l'NBA. La squadra di Jasikevicius aggiunge così un fisico senza paragoni in Europa, per allungare una rotazione già profonda.

Dopo la risoluzione consensuale con Luka Samanic e la firma del canadese Khem Birch, si pensava che il roster costruito dal GM Maurizio Gherardini fosse infatti completo in ogni posizione, con giocatori versatili e adattabili a più assetti. La presenza di un totem come Marjanovic è destinata a cambiare la forma di alcune porzioni delle partite del Fenerbahce: la mobilità laterale non è mai stata la specialità della casa, ma i turchi hanno le gambe e l'intelligenza cestistica per poterlo coprire sul perimetro, lì dove le "infinite" leve non possono oscurare tutta la visione avversaria.

Quando si dice che non ci sono corpi comparabili a Marjanovic - ripetiamo: 222 cm di altezza, 132 kg di peso -, non lo si fa esagerando: prendendo in considerazione gli avversari di Eurolega, Tavares (Real Madrid) è 1 cm meno alto e 12 kg più "leggero"; Moustapha Fall e il connazionale Milutinov (Olympiacos) gli concedono rispettivamente 4 cm/8 kg e 10 cm/6 kg; Birutis (Zalgiris) è 9 cm e 22 kg in meno; Papagiannis (Monaco) e Koumadje (ALBA Berlino) lo raggiungono quasi in altezza (221 cm) ma non per tonnellaggio (121 kg), stesso discorso per Youssoupha Fall (Barcellona, 221 cm per 125 kg); Ante Zizic, centro della Virtus, è 12 centimetri e 11 kg in meno di Marjanovic, stando alle ultime misurazioni. E potremmo andare avanti con Poirier, Voigtmann, l'altro serbo Plavsic...

Al momento non è ancora quantificabile la durata di una condizione fisica accettabile per sostenere i ritmi del calendario europeo: l'ultimo ricordo che si ha di Marjanovic è un tiro libero sbagliato appositamente per regalare una porzione di pollo fritto ai tifosi dei Los Angeles Clippers, nel contesto non necessariamente più competitivo del mondo. La curiosità di rivederlo al fianco di Nicolò Melli - i due hanno condiviso il finale di stagione regolare e il primo turno playoff 2020/21 a Dallas - risiede anche in questo: Marjanovic e il Fenerbahce dureranno oltre gennaio, ossia la scadenza della clausola di uscita dal contratto?