"Spero che restino con noi, ma se ci diranno "Voglio provare in NBA" non ci opporremo. C'è un interesse molto serio da parte della NBA per Nigel Hayes-Davis e Biberovic": queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Derya Yannier, General Manager del Fenerbahce, durante un'intervista a TRT Sports Star. Lo statunitense ha già giocato 9 partite nella lega nel 2017/18 (Lakers, Raptors e Kings), mentre i diritti del 2001 bosniaco naturalizzato turco appartengono ai Memphis Grizzlies.