Nba, Leonard e Durant con Gallinari?

12/12/2018 di GABRIELE CATTANEO

Tutti aspettano un grande colpo dei Lakers da affiancare a Lebron James. Invece meglio prestare attenzione ai Clippers . Sì, proprio la squadra di Danilo Gallinari . Infatti stanno creando spazio salariale e la prossima estate vogliono provare il doppio colpo: Kawahi Leonard e Kevin Durant . Il californiano sta trascinando i Toronto Raptors al primo posto nella Eastern Conference. KD35 è invece il giocatore più ambito, MVP delle ultime due finali. Nei giorni scorsi l’attuale stella di Golden State ha spiazzato tutti, dichiarando nessun campione della NBA vuole andare ai Lakers dove sarebbe oscurato dalla popolarità di Lebron. Parole che fanno presagire a una possibile partenza dai Warriors ma non in gialloviola. Intanto proprio il Re sta provando a reclutare Trevor Ariza dei Phoenix Suns, anche se la franchigia dell’Arizona non intende regalarlo.

Tornando al capitolo Clippers, non è la prima volta che il nome di Leonard emerge. E’ stato affiancato a quello di Jimmy Butler, prima però che trovasse casa a Philadelphia dove potrebbe sistemarsi per lungo tempo, avendo al suo fianco due stelle emergenti come Simmons ed Embid. A questo punto l’accoppiata con Durant appare addirittura più affascinante. Il mercato è ancora lontano, c’è più di metà stagione da giocare, ma la NBA continua ad alimentare rumors che regalano sogni non soltanto sul parquet.