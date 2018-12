Eurolega, Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano 83-78: secondo ko in fila per Pianigiani

29/11/2018

Seconda sconfitta consecutiva nella decima giornata di Eurolega per l’ Olimpia Milano , che dopo il ko di Barcellona cade anche in Lituania contro lo Zalgiris Kaunas , che vince la prima gara casalinga in Europa della sua stagione e condanna la squadra meneghina al quarto ko. Decisive per i lituani le ottime prestazioni di Davies e Walters , tra le fila dell’Olimpia bella prova dei due ex, Gudaitis e Kuzminkas , ma i problemi di falli e le basse percentuali ai liberi hanno condannato la squadra di Simone Pianigiani .

Milano arriva alla Zalgirio Arena di Kaunas in piena emergenza, priva di Nedovic e Della Valle infortunati, di Burns e Fontecchio impegnati con la Nazionale e piuttosto stanca dopo i tanti impegni delle ultime settimane. L’avvio dell’Olimpia però dimostra il carattere della squadra di Pianigiani, che non si fa mettere sotto dalla pressione a tutto campo dei padroni di casa e attacca bene a difesa schierata trovando canestri comodi con Tarczewski e Gudaitis e pesanti con Brooks e James, sette punti nel primo periodo e ottimo anche in versione assist-man. Il primo quarto è molto combattuto ed equilibrato, lo Zalgiris risponde sempre alle spallate di Milano sfruttando soprattutto la fisicità di Davies sotto i tabelloni e le invenzioni di Walters. Le due squadre vivono di sorpassi e controsorpassi fino al primo mini intervallo, con Milano che alla sirena chiude avanti di 5 (18-23) e con buonissime percentuali al tiro.

Il secondo quarto si apre col canestro in contropiede di Kuzminkas che fissa il massimo vantaggio delle scarpette rosse (+7) e costringe Jasikevicius al primo time out, lo Zalgiris prova a reagire guidato dall’energia di Walkup, ma Gudaitis è bravo a rispondere nonostante i padroni di casa alzino notevolmente il ritmo in difesa e mettano in difficoltà l’attacco di Milano, che fatica a trovare il fondo della retina ma resta avanti grazie anche alle iniziative Kuzminkas. A metà periodo i lituani tornano sotto fino al -2 (27-29) e Pianigiani deve fare i conti con il terzo fallo commesso da Tarczewski, che si accomoda in panchina a guardare i suoi compagni faticare contro la pressione dei lituani. In casa Olimpia Micov (ma non solo lui) litiga con il ferro (0 su 5 il suo avvio, 0 su 8 da tre nel quarto per Milano), dall’altra parte Davies è on fire, lo Zalgiris continua a trovare canestri comodi e Walters e Walkup scaldano la mano da tre, si arriva a fine primo tempo con l’Olimpia in difficoltà e sotto addirittura di 9 (40-31) dopo aver subito un parziale di 18-2.

Gudaitis apre il secondo tempo riportando Milano a -6 con due canestri da sotto, ma Davies continua a fare male alla difesa dell’Olimpia e tiene avanti in doppia cifra i suoi nonostante l’aggressività di James, che fa il leader in attacco e alza il ritmo anche in difesa. Micov finalmente si sblocca, Gudaitis continua ad essere un fattore, ma la squadra di Pianigiani fatica a ricucire nel punteggio punita anche dalle cattive percentuali dalla lunetta. Bertans si scalda con due bombe di fila che riportano Milano fino al -1 (53-52) con 3’ da giocare, ma l'Olimpia ha problemi di falli e lo Zalgiris è bravo a sfruttare le gite in lunetta e i rimbalzi offensivi. Una gran bomba dal centro di Kuzminkas chiude il terzo quarto, si va all’ultimo mini riposo con i padroni di casa avanti di 2 punti (60-58).

L’ultimo periodo si apre con il pesante quarto fallo die la bomba di Milaknis che manda lo Zalgiris avanti di 7 (67-60), Milano continua a sbagliare troppi tiri liberi e fatica a fare canestro e ad andare a rimbalzo d’attacco, ma resta a contatto grazie alla bomba didall’angolo che firma il 69-64. Ancora uno dei due ex della serata in contropiede per il -3 di Milano, che alza il ritmo in difesa, schiera Jarrels con James per gli ultimi minuti e continua a trovare il fondo della retina con l’altro ex di serata,, che firma il -1 (69-68). L’Olimpia manda lo Zalgiris in bonus con più di 5’ da giocare,continua a creare in attacco e riporta i lituani avanti di 5, marisponde con la prima tripla della sua gara e ‘regala’ al pubblico di casa un altro finale punto a punto. Zalgiris avanti di 4 dopo l’ennesima gita in lunetta, Micov va in doppia cifra e riporta i suoi a un possesso di distanza, ma una brutta palla persa diriporta i padroni di casa avanti di 4 con due minuti da giocare. Milano esce dal time out con una palla rubata e contropiede diche vale il -2, Davies fa 1 su 2 ai liberi, ma dall’altra parte ancora Micov sbaglia la tripla del pareggio e poisi inventa un capolavoro e firma il +5 (80-75) che di fatto chiude il match. La ciliegina per i padroni di casa la mette Davies, finisce 83-78, lo Zalgiris festeggia la prima vittoria casalinga della sua stagione europea e infligge a Milano la quarta sconfitta.