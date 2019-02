Basket, rigettato il ricorso dell'Olimpia Milano: confermato il 20-0 per Pistoia

08/02/2019

MILANO ANNUNCIA UN NUOVO RICORSO

L'Ax Milano farà un nuovo ricorso contro la decisione della Corte sportiva d'appello della Federpallacanestro che oggi ha rigettato il primo reclamo dell'Olimpia contro la sconfitta a tavolino nella partita contro Pistoia per avere schierato lo squalificato James Nunnally e omologato il 20-0 per i toscani. Lo annuncia, poco prima della sfida di Eurolega contro il Darussafaka al Forum d'Assago, il presidente del club, Livio Proli: "Faremo sicuramente ricorso, andremo avanti fino all'ultimo grado di giudizio per tutelare l'equità del campionato. È una situazione scomoda per le squadre che lottano per la salvezza, a noi cambia poco o nulla". Sulle responsabilità, Proli non si sbilancia: "Tutta la vicenda è stranissima, il giocatore è stato squalificato 6 mesi dopo il tweet incriminato, quando era già in Turchia. La Fip ha avvertito Avellino, ma Avellino non ha notificato la squalifica al giocatore. Dopo quasi tre anni Nunnally non era più in lista squalificati perché nel casellario viene tolto dopo 12 mesi. Per Milano era dunque impossibile saperlo".