Basket, sconfitta a tavolino per l'Olimpia a Pistoia

05/02/2019

IL COMUNICATO DELLA FEDERBASKET

Oriora Pistoia - A/X Armani Exchange Milano

L’omologazione della gara e i provvedimenti disciplinari





Serie A

Terza Giornata di Ritorno - Gara del 4 febbraio 2019



Omologazione Gara

Oriora Pistoia - A/X Armani Exchange Milano 20 - 0





Provvedimenti disciplinari

ORIORA PISTOIA.

Ammenda di Euro 1.100,00 per offese collettive frequenti del pubblico verso gli arbitri e per comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara.





A/X ARMANI EXCHANGE MILANO.

Il Giudice Sportivo Nazionale letto il referto di gara;



- ricevuta l’istanza della Società Oriora Pistoia, considerata peraltro inammissibile in quanto non conforme alla procedura di cui all’art. 94 del Regolamento di Giustizia;

- preso atto che è stato inserito nell'elenco degli atleti della squadra A/X Armani Exchange Olimpia Milano il giocatore Nunnally James William e che il medesimo ha partecipato alla gara;

- compiute le verifiche necessarie in caso di nuovo tesseramento;

- considerato che, dalla lettura del casellario, a carico del Nunnally James William risulta una sanzione di squalifica per una gara (C.U. n. 453 del 10.11.2016 T.F. n.47) e che tale squalifica non risulta scontata;

- verificato che il tesseramento per la Soc. Pall. Olimpia Milano è del 31 gennaio 2019 e la prima gara di campionato a cui poteva partecipare il Nunnally James William è stata questa del 4 febbraio 2019;

- accertata pertanto la posizione irregolare del Nunnally James William;

- visti gli artt. 49 R.E. Gare, 49 R.G., 63 R.G.;



P.Q.M.



- Dispone l’omologazione della gara con il risultato di 20-0 a favore della società Oriora Pistoia.