Basket, Eurolega: Milano batte Darussafaka 90-78

08/02/2019

Vincere per continuare a sperare nei playoff, e per voltare pagina dopo il ricorso rigettato per il caso-Nunnally. Missione compiuta per Milano, che batte 90-78 il Darussafaka al Mediolanum Forum nella 22esima giornata di Eurolega. Match equilibrato fino al terzo quarto, poi nell'ultimo periodo c'è l'allungo decisivo dell'Olimpia. In classifica, Milano pareggia il bilancio vittorie-sconfitte e raggiunge all'ottavo posto Baskonia e Bayern. >

"Ci serve l'aiuto del Forum per vincere anche in queste condizioni", aveva detto coach Simone Pianigiani alla vigilia dello scontro di Eurolega che vede l'AX Milano sfidare i turchi del Darussafaka. È una AX con rotazioni ridottissime e reduce dalla delusione del ricorso respinto dalla Corte Federale per il 20-0 a tavolino contro Pistoia. I tifosi accolgono alla grande l'invito, perché Milano vince 90-78. Il match ha subito ritmi alti, ma punteggi bassi. Milano, che oltre ai seri problemi di rotazioni sui lunghi è senza capitan Cinciarini (influenzato), deve giocare una partita scorbutica contro una squadra scorbutica, ultima in Eurolega ma che vende cara la pelle. La grande sfida tra Mike James e Toney Douglas non si vede nel primo quarto, finito 19-17 per l'AX, perché l'ex Knicks inizia male, mettendo a referto solo due punti e un assist. Anche James, il miglior realizzatore dell'Eurolega, porta pochi punti (ma dà comunque spettacolo con una schiacciata sensazionale in percussione in apertura del match). Milano si inceppa, sbatte contro la difesa dei turchi, ed è pigra in pressione. Darussafaka acquista fiducia e infila un parziale di 8-0 in apertura del secondo periodo e il conseguente sorpasso grazie a una tripla di Ozdemiroglu. Si deve scatenare James a ridosso dell'intervallo lungo per riportare Milano avanti. Il suo terzo assist vale la tripla di Kuzminskas, che porta i padroni di casa sul 38-33. Della Valle poi trova i due punti e il massimo vantaggio (+7), subito ridotto da una tripla di Akay. Si va così al riposo sul 40-36.

Al rientro, si continua a segnare poco, ma Milano gestisce il vantaggio, e anzi allunga sul +9, prima con una tripla chirurgica di Micov, poi con una penetrazione di James. Per gli ospiti sale in cattedra Douglas, che trova tre triple consecutive. Il Darussafaka si rimette in carreggiata e trova prima il 54-54 con un rimbalzo offensivo di Eric, poi il +2 su contropiede di Evans. Il terzo quarto finisce 61-60 per i turchi, e buon per Milano che Kuzminskas trova la sua seconda tripla della serata a 35 secondi dal termine. Il lituano accorcia così il gap a una lunghezza. Un antipasto, questa soluzione dall'arco. Un presagio di bufera, per i turchi, perché nell'ultimo periodo arriva una pioggia di triple, e Darussafaka ne viene travolta. Sono sei i canestri da tre, firmati da Nunnally, Jerrells e Kuzminskas. È massimo vantaggio, +15. Gli ultimi minuti sono solo accademia. Milano vince 90-78 e rimane attaccata al treno playoff, anche perché Baskonia batte Bayern 76-68. Le tre squadre hanno lo stesso bilancio vittorie-sconfitte: 11 a 11. Il prossimo match di Eurolega per gli uomini di Pianigiani sarà sempre in casa, contro il Maccabi, il 21 febbraio.