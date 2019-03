Basket, Virtus in lutto: è morto Alberto Bucci

09/03/2019

Il basket italiano è in lutto: è morto a Bologna Alberto Bucci , presidente della Virtus Pallacanestro . Era malato da tempo e avrebbe compiuto 71 anni ad aprile. Figura storica del basket italiano, Bucci ha vinto tre scudetti come allenatore della Virtus nel 1984, 1994 e 1995 e ha legato il suo nome ad altre piazze storiche, tra cui Livorno , dove raggiunse una storica finale con la Libertas, Verona e Pesaro . Ha inoltre conquistato 4 Coppe Italia e una Supercoppa . Nel 2015 è stato inserito nella Hall of Fame della pallacanestro italiano e dall'anno successivo è stato presidente della Virtus.

IL SALUTO DI BOLOGNA

Virtus Pallacanestro Bologna, Fondazione Virtus e tutto il mondo della V nera dicono addio al Presidente, Alberto Bucci, che ci ha lasciato stasera dopo essersi battuto per otto lunghi anni, da guerriero generoso e tenace, per il bene prezioso della vita. Tutta la Società si stringe in un grande abbraccio a Rossella, Beatrice, Annalisa e Carlotta, a tutti i familiari e amici di un grande uomo, e condivide con loro questo momento di infinito dolore.



Ciao, Alberto. Sei nella Storia della Virtus. Grazie per averci regalato quella Stella che brillerà per sempre su di noi. Nessuno potrà mai dimenticare quello che ci hai insegnato.