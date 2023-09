Basket, Virtus Bologna: esonerato Sergio Scariolo

BASKET

Il club non ha digerito le ultime parole del coach, che aveva ancora un anno di contratto: "Minata la serenità dell'ambiente"

© ipp Sergio Scariolo non è più il coach della Virtus Bologna. L'esonero ufficiale è arrivato dopo che nelle ultime ore erano rimbalzate le voci di tensioni crescenti tra la proprietà e il tecnico bresciano: "Virtus Pallacanestro Bologna comunica che ha disposto l’esonero di coach Sergio Scariolo. Le dichiarazioni del tecnico rilasciate agli organi di stampa in data 13 settembre 2023, che seguono quelle rilasciate durante la conferenza stampa di fine stagione in data 27 giugno 2023, minano, purtroppo, la serenità e l’entusiasmo dell’ambiente virtussino e del gruppo che si accinge ad affrontare i primi impegni ufficiali della nuova stagione sportiva con l’obiettivo di raggiungere importanti risultati sia a livello nazionale che internazionale. Il club comunica anche che è stato sollevato dall’incarico il primo assistente Andrea Diana".

Scariolo, rientrato dall'impegno con la Spagna ai Mondiali, aveva tenuto una conferenza stampa nella giornata di mercoledì in cui faceva il punto sulla squadra in vista dell'avvio di stagione, che scatterà ufficialmente il 23 settembre con la semifinale di Supercoppa contro l'Olimpia Milano. A chi gli chiedeva degli obiettivi stagionali Scariolo aveva risposto così: "È una domanda per la società. La società mi ha consegnato la squadra e io la ricevo, con voglia di lavorare e volontà di renderla competitiva. La costruzione della squadra è della società e va dato merito di aver fatto il possibile in base ai mezzi a disposizione. Ora tocca a noi fare il meglio. Le caratteristiche di quelli che c’erano già posso dirle al centimetro, per i nuovi ho bisogno di tempo. Non c’è dubbio che la qualità offensiva naturale sia più bassa, il potenziale è per avere un rendimento difensivo più alto. Sarà una bella scommessa per molti giocatori, molti dei quali non hanno mai avuto un ruolo prioritario in carriera".

Toni che non sono piaciuti al patron, Massimo Zanetti, che ha così optato per il ribaltone. Ora scatterà la corsa alla successione: tra i nomi più papabili ci sono quello di Walter De Raffaele, artefice degli scudetti della Reyer Venezia nel 2017 e 2019 e Luca Banchi, reduce da un grande Mondiale alla guida della Lettonia. Sullo sfondo le piste che portano a Sarunas Jasikevicius e al ritorno di Sasa Djordjevic.