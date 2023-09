Basket, la Germania è Campione del Mondo! Serbia battuta in finale 83-77

BASKET

In finale i tedeschi si impongono grazie a un super Schröder e conquistano il primo Mondiale della loro storia

Basket, Mondiali: le foto di Germania-Serbia

















































































































































































1 di 90 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 90 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Germania è Campione del Mondo di Basket 2023: i tedeschi trionfano in finale a Manila, nelle Filippine, imponendosi 83-77 contro la Serbia. Partita spettacolare ed equilibrata fino alla fine, con Schröder (top scorer con 28 punti) e Franz Wagner (19 punti e 7 rimbalzi) a trascinare il quintetto di Herbert. Non bastano le ottime prove di un super Bogdanovic (17 punti) e uno stoico Avramovic (21 punti) agli uomini di Pesic.

Trionfo storico per la Germania, che diventa Campione del Mondo di basket per la prima volta nella sua storia: i tedeschi piegano la Serbia 83-77 in finale a Manila. Pronti via e i ritmi sono altissimi, così come le percentuali delle due squadre: la Serbia perde Dobric dopo pochi istanti, ma spinge immediatamente con il lavoro di Nikola Jovic e Marinkovic. I tedeschi restano sempre a contatto, facendo anche affidamento alla freddezza di Franz Wagner nei tiri liberi. Dopo i primi dieci minuti la squadra di Pesic è avanti di tre lunghezze, sul 26-23. Le cose non cambiano nel successivo periodo, con i dieci in campo che continuano a infilare tiri difficili e pesanti: Bogdanovic prova a dare la scossa ai suoi con due triple consecutive, ma all’uscita dal time-out i tedeschi tornano sotto grazie a un super Dennis Schröder. Si rientra negli spogliatoi in perfetta parità, sul 47-47. Nel terzo quarto le percentuali calano e iniziano a fioccare gli errori, con le difese che aumentano l’aggressività. È ancora una volta Schröder a mettere il turbo (insieme al lavoro difensivo di Bonga), con un parziale di 9-0 fondamentale nell’economia della partita. La Germania segna 22 punti e ne concede solamente 10, con il tabellino che recita 69-57 a seicento secondi dalla fine. Nell’ultimo periodo i serbi rosicchiano qualche punto grazie ad Avramovic, ma sul 73-69 Voigtmann realizza una tripla pesantissima per tornare sul +7. Avramovic è l’ultimo a mollare tra le file degli uomini di Pesic, e i suoi tre tiri liberi valgono il -3 a un minuto e mezzo dalla fine. Nel momento più delicato di tutti ci pensa Dennis Schröder a chiudere i giochi, con un’accelerazione strepitosa che porta a due punti pesanti come macigni. Finisce 83-77, con la Germania che si aggiudica il titolo mondiale. Medaglia d’argento per la Serbia, troppo statica in attacco nei minuti più delicati del match.