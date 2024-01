Basket, Varese affronta Venezia con un Mannion in più: "Servirà energia"

Tutto è cambiato per la Openjobmetis Varese da quando il Red Mamba, Nico Mannion, è tornato in Italia. Quattro vittorie su quattro tra Serie A ed Europe Cup, grandi prestazioni, una leadership per certi versi sorprendente: la formazione di Bialaszewski e il campionato italiano di basket hanno trovato nel classe 2001 della qualità quasi uniche, che potranno tornare utili anche per la Nazionale. Di questo e non solo ne abbiamo parlato direttamente con il protagonista in questione.