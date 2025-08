Basket, Trentino Cup: l'Italia batte 80-56 il Senegal e conquista la coppa

LA PARTITA

Dopo la bella prestazione in semifinale contro l’Islanda, l’Italia di Pozzecco torna in campo al Il T Quotidiano Arena per la finale della Trentino Cup 2025. L’avversario è il Senegal, qualificatosi all’ultimo atto del torneo dopo aver superato la Polonia. Gli Azzurri si presentano sul parquet con un quintetto formato da Tonut, Procida, Diouf, Akele e Pajola, mentre vengono tenuti a riposo precauzionale sia Melli che Spissu. Il primo a muovere la retina per l’Italia è Procida, neoacquisto del Real Madrid, con il Senegal che riesce però a imporre la propria maggiore fisicità nei primi minuti del quarto inaugurale. La frazione si chiude comunque 22-19 per gli Azzurri, che provano poi a forzare la gara nel secondo quarto, portandosi sulla doppia cifra di vantaggio con il canestro di Rossato (44-34).