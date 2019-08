Basket, Torneo dell'Acropoli: l'Italia crolla nell'ultimo quarto e perde anche contro la Turchia

TORNEO DELL'ACROPOLI

Così non può andare. L'Italia lascia Atene con tre sconfitte su tre nel Torneo dell'Acropoli. Più che il risultato, 72-70 per la Turchia, preoccupa la rimonta subita nell'ultimo quarto, iniziato sul +13 e concluso con soli nove punti. Non bastano un Alessandro Gentile da 25 punti e un Daniel Hackett che ne mette a referto 16. Per fortuna di Meo Sacchetti, Danilo Gallinari tornerà nel torneo di Shenyang, l'ultimo in preparazione del Mondiale. Italbasket, arriva il terzo ko























Così come contro la Russia nel torneo di Verona, è fatale un ultimo quarto da incubo, che vanifica una partita condotta quasi sempre in scioltezza. La banda di Meo Sacchetti conclude il primo quarto sul punteggio di 19-12. Ersan Ilyasova e compagni mettono a segno solo cinque canestri e sono costretti a un pessimo 5/13 dal campo. Sale in cattedra Alessandro Gentile, che mette a segno nove punti, quasi la metà di quelli di squadra. Nel secondo quarto i veterani della Turchia, su tutti Ilyasova (12 punti nel primo tempo), fanno la differenza e colmano il gap con gli Azzurri, che viceversa calano fisicamente e mentalmente, confermando i limiti di tenuta dei precedenti appuntamenti. Con un parziale di 7-0, la Turchia si porta sul 31-29 per poi allungare a +5 con una tripla di Cedi Osman.

Si riparte dall'intervallo sul 38-35 per la squadra di Ufuk Sarica. L'Italia deve aggiustare le percentuali dall'arco: 1/11, contro il 4/12 della Turchia. Sacchetti si affida a Gentile, Hackett (al rientro dal problema intestinale che lo aveva messo k.o. contro la Serbia) e Belinelli. La musica cambia subito: gli Azzurri vanno avanti 45-41 prima di costringere Sarica al timeout. Pausa inutile, perché l'Italia vola sulle spalle di Gentile e raggiunge la doppia cifra di vantaggio, concludendo il terzo quarto sul 61-48. Importante, nell'economia del punteggio, aver aggiustato la mira dalla lunga distanza (3/4 nel terzo quarto) e il mantenimento di un ottimo 66% da due. Tutto finito? No, perché gli Azzurri dilapidano il +13 cercando di gestire il punteggio, cosa che non è riuscita nemmeno nelle gare precedenti. Due punti di Ilyasova significano il 67 pari, l'ennesima tripla di Osman certifica il sorpasso turco a 90 secondi dalla fine. Nell'ultimo possesso, nessuno dei compagni aiuta Gentile (25 punti), che perde il pallone. La Turchia vince 72-70: fortuna per gli Azzurri che Danilo Gallinari giocherà il torneo di Shenyang (Cina), dove l’Italia sfiderà Serbia, Francia e Gran Bretagna. Sarà l'ultimo appuntamento prima del Mondiale: dal 31 agosto sarà vietato sbagliare.

