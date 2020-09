Basket, Supercoppa: Milano è inarrestabile, anche Brescia al tappeto

BASKET

L'Olimpia Milano cala il poker. Dopo i successi con Varese e Cantù, la squadra di Messina supera anche la Germani Brescia (81-67) nella quarta partita del Girone A della Supercoppa italiana di basket. Al Forum di Assago, dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, l'Armani Exchange prende il largo nella ripresa con i canestri di Delaney (25 per lui alla sirena) e Hines (12). A Brescia, che incassa la prima sconfitta, non bastano i 18 di Chery.

Dopo le scorpacciate di punti contro Varese e Cantù, l'Olimpia Milano affronta al Forum di Assago la Leonessa Brescia per la testa del Girone A. Ettore Messina, che rinuncia a LeDay, Micov e Punter, si affida a Delaney, Roll, Shields, Brooks e Hines ed è proprio l'ex Cska a sbloccare dalla linea del tiro libero. Nel solco di quanto accaduto nelle precedenti uscite, Milano parte subito con l'acceleratore premuto, trascinata dai canestri di Daleney e da una difesa granitica. Al termine del primo quarto, il vantaggio dei padroni di casa è già in doppia cifra (24-12). La squadra di Vincenzo Esposito, però, non si scompone e ricuce le distanze con un parziale di 7-0 propiziato dall'ispirato Kalinoski, che semina il panico nella retroguardia biancorossa. A rimettere le cose a posto per Milano ci pensano il solito Delaney e la bomba del Chacho Rodriguez sulla sirena dell'intervallo, che manda le squadre al riposo lungo sul 44-35.

Al rientro sul parquet Ettore Messina è visibilmente infastidito dall'approccio difensivo dei suoi e la strigliata sveglia i biancorossi, con Milano che si porta sul +17 (54-37) a conclusione di un parziale di 10-2. Ancora una volta, però, Brescia cerca di restare aggrappata alla partita e torna a contatto con la tripla di Crawford, ma ogni tentativo di arginare lo strapotere fisico e tecnico dell'Armani Exchange è vano. Delaney non sbaglia un tiro e quando anche Gigi Datome sale di colpi, per Brescia si fa impossibile resistere allo tsunami biancorosso. L'ultima frazione serve solo per arrotondare il punteggio, con il match che si chiude sul risultato di 81-67. Milano resta dunque al comando del Girone A con quattro vittorie in altrettante partite, mentre Brescia incassa il primo ko della propria stagione.

