Basket, Supercoppa: Milano batte Brindisi col brivido e vola in finale

PRIMO TROFEO

L’Armani Exhcange si impone 72-67 su Happy Casa, capace di rimontare dal -14 e giocare punto a punto fino all’ultimo minuto

L’Armani Exchange Milano è la prima finalista della Supercoppa italiana di pallacanestro. Gli uomini di Messina sconfiggono Brindisi 72-67 in una partita dalle diverse sfumature, in cui i lombardi vanno all’intervallo lungo a +14 ma subiscono la rimonta di Happy Casa, guidata da un J.Perkins stellare. In un ultimo quarto molto tirato si mettono in luce Hines, Shields e Hall, oltre a un ottimo Melli in difesa, e Olimpia vola in finale.

HAPPY CASA BRINDISI – ARMANI EXCHANGE MILANO 67-72

L’Armani Exchange Milano supera con qualche patema Happy Casa Brindisi 72-67 e si aggiudica un posto per la finale di supercoppa. I lombardi controllano la partita fin dalle primissime battute, con una difesa efficace e migliori percentuali al tiro. Melli e Delaney partono bene, mentre i pugliesi faticano fuori dall’arco. Milano termina il primo quarto avanti 21-15 e continua ad allungare nel periodo successivo, nonostante la percentuale da tre crolli a picco (2/18 nel primo tempo). All’intervallo lungo Olimpia conduce 41-27, mentre Brindisi fatica a mettere giù il pallone, attaccare uno contro uno e costruire buoni tiri. Solo un sorprendente Redivo tiene a galla i suoi. Hines sembra prendere per mano i lombardi in uscita dagli spogliatoi, ma negli ultimi quattro minuti del periodo Happy Casa, trascinata da un J. Perkins all’improvviso inarrestabile (8 punti e 3 assist in pochi minuti), pare indiavolata e rimonta in un attimo dal -12 al primo vantaggio della partita, con un parziale di 19-0 fino al 56-49. Mitoglou, miglior realizzatore di Milano, schiaccia per accorciare al 56-51 di fine periodo. Messina striglia i suoi e Olimpia pareggia subito con la tripla di Hall e la schiacciata di Melli.

Nel finale si gioca punto a punto: da una parte Shields comincia a prendersi più responsabilità, dall’altra i due Perkins si caricano sulle spalle l’attacco pugliese. La schiacciata di un ottimo Hines riporta Milano a +3 a 1’40” dalla fine, poi Brindisi si prende (e sbaglia) tre triple affrettate con J. Perkins e Visconti. In lunetta Hall mette i due liberi e porta Olimpia sul 72-67, che resiste anche all’ultimo assalto offensivo dei pugliesi. Olimpia arriva in finale sulle ali delle prestazioni di Melli (11 punti e 7 rimbalzi), Mitoglou (13 punti e 7 rimbalzi) e Hines (11 punti con 5/5 dal campo e 8 rimbalzi), a Brindisi non bastano i 16 punti a testa dei due Perkins e gli 11 di Redivo.