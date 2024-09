Basket, Supercoppa italiana: Milano supera Venezia e vola in finale

SUPERCOPPA BASKET

L’Olimpia si aggiudica la prima semifinale superando la Reyer 73-62: domani la finalissima per il primo trofeo stagionale

© X Prima gara ufficiale della stagione di basket italiano. A Bologna vanno in scena le semifinali di Supercoppa italiana 2024: nella prima sfida vince l’Olimpia Milano, che supera Venezia con il punteggio di 73-62. Primi tre quarti praticamente perfetti per l’Armani, che supera anche le venti lunghezze di vantaggio. La Reyer rientra nei dieci minuti finali, ma deve arrendersi. Messina attende in finale la vincente di Napoli-Bologna.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-UMANA REYER VENEZIA 73-62

Prima vittoria stagionale per Milano, 73-62 contro Venezia per prendersi la finale di Supercoppa italiana. L’avvio della sfida è piuttosto lento, con le squadre che iniziano a sciogliersi pian piano nella prima sfida stagionale in assoluto. L’Olimpia cerca di mettere il muso avanti con il solito Mirotic, ma anche grazie al giovane nuovo arrivato Dimitrijevic. I Campioni d’Italia in carica vanno avanti 20-12 al termine del primo quarto, ma i veneti provano a rientrare sfruttando il lavoro a rimbalzo offensivo. La Reyer si avvicina fino al -3, ma verso la fine del primo tempo l’Armani torna a premere sull’acceleratore: 39-24 con un super parziale e nuovo allungo. Le cose non cambiano dopo la pausa lunga, con la Umana che cerca tiepidamente di tornare sotto e l’EA7 che tiene gli avversari a debita distanza. La sfida sembra archiviata già a seicento secondi dalla fine, con il punteggio sul 59-40. All’inizio dell’ultimo periodo la squadra di Spahija trova un break importante, dimezzando lo svantaggio e tornando quasi clamorosamente sotto, fino al -8. I meneghini rimettono le cose a posto con un paio di triple pesanti di Bolmaro e Mirotic, chiudendo con il 73-62 definitivo che vale la finale.



TABELLINO

EA7 Emporio Armani Milano-Umana Reyer Venezia 73-62

Parziali: 20-12, 39-24, 59-40.

EA7 Emporio Armani Milano: Nebo 8 (4/5 da 2), Dimitrijevic 14 (5/8, 1/2, 1/1 tl), Shields 4 (2/4, 0/3), Mirotic 13 (3/6, 1/3, 4/5 tl), Ricci 7 (2/2, 1/1); Leday 10 (2/5, 1/1, 3/4 tl), Flaccadori 5 (1/3 da 3, 2/2 tl), Bortolani (0/1 da 3), Tonut 4 (2/3, 0/1), Diop 3 (1/2 da 2, 1/1 tl), Bolmaro 5 (1/4, 1/4), Caruso. All. Messina.

Umana Reyer Venezia: Munford 4 (2/5, 0/4), Ennis 7 (1/2, 1/4, 2/2 tl), Simms 8 (2/3, 1/6, 1/4 tl), Parks 4 (2/6, 0/2), Kabengele 9 (2/6 da 2, 5/10 tl); Lever (0/1 da 3), Casarin 10 (2/5, 1/2, 3/4 tl), Moretti 3 (0/3, 1/2), Tessitori 12 (4/6 da 2, 4/6 tl), Wheatle 5 (1/2, 1/2). N.e. Janelidze. All. Spahija.