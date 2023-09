Basket, Supercoppa Italiana: ecco l'ennesimo capitolo della rivalità Olimpia-Virtus

BASKET

La prima semifinale è il remake delle 7 gare scudetto della Serie A 2022/23: tanti i cambi negli ultimi mesi

Sabato scattano le semifinali della Supercoppa Italiana di basket e la prima scriverà l'ennesimo capitolo della rivalità tra l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna. Le due protagoniste delle scorse Finals si presentano al match di Brescia con tante novità e non solo nei rispettivi roster, ma anche in panchina, come nel caso delle Vu Nere. In palio, l'accesso all'atto conclusivo contro una tra la Germani padrona di casa e Tortona.

Vedi anche Basket Virtus Bologna, Banchi: "Vogliamo essere subito protagonisti" Ancora loro: Milano e Bologna. Le due finaliste Scudetto si ritrovano di nuovo avversarie a Brescia nel match che mette in palio l'atto conclusivo. Si gioca esattamente tre mesi dopo gara-7, che incoronò per la trentesima volta Milano campione d'Italia. Eppure, sembra passato tanto tempo, per diversi motivi: in primis, le differenze nei roster e nello staff tecnico. La Virtus, dopo giorni intensi, ha esonerato Sergio Scariolo affidando la panchina a Luca Banchi, capace di compiere un'impresa ai Mondiali con la sua Lettonia. Le Vu Nere hanno perso anche due colonne della squadra come Milos Teodosic e Kyle Weems, aggiungendo invece un Achille Polonara a caccia del riscatto dopo un Mondiale tutt'altro che positivo.

Vedi anche Basket Basket supercoppa, Messina: “Occhio alla Virtus, sono super motivati” Non sarà inoltre della partita Dobric, infortunato. Dall'altra parte, Milano ha sì perso il suo punto di riferimento, nonché MVP delle Finals, Gigi Datome, ma ha accolto diversi nuovi innesti tra cui l'ex Barcellona Mirotic e il campione del mondo Maodo Lo, che ritrova il connazionale Voigtmann. Un profondo e qualitativo roster a disposizione di Ettore Messina, che ha l'obiettivo di riportare dopo due edizioni il trofeo a Milano. Nel 2021 all'Unipol Arena (proprio contro Milano) e nel 2022, ancora a Brescia, vinse proprio la Virtus. Ora, è tempo di rivincita per l'Olimpia: al PalaLeonessa si scriverà l'ennesima pagina della più importante rivalità della palla a spicchi italiana.