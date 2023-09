Basket supercoppa, Messina: “Occhio alla Virtus, sono super motivati”

SUPERCOPPA BASKET

Il coach di Milano: "Sarà una partita combattuta, senza pronostico"

Tre mesi dopo quel 23 giugno che regalò il 30esimo scudetto, l’Olimpia Milano è pronta a tornare in campo per un impegno ufficiale. E lo farà contro i rivali di sempre, quella Virtus Bologna fresca di rivoluzione che ha portato al clamoroso cambio di panchina da Scariolo a Banchi. L’occasione è la prima semifinale della Supercoppa in programma domani a Brescia, palla a due alle 18.

Ettore Messina ha le idee ben chiare: “Sarà una partita combattuta, senza pronostico. Ci sono grandi giocatori da entrambe le parti, di grande capacità e di grande orgoglio. In più la Virtus vive un momento di grande motivazione perché hanno appena cambiato allenatore e tutti dovranno dimostrare di essere all’altezza delle richieste della società. Luca Banchi saprà sicuramente come metterli a posto in campo”.

Con i reduci dal Mondiale appena rientrati e un paio di defezioni per infortunio Messina non fa drammi perché sa di poter contare su un roster super attrezzato. “Abbiamo due assenze importanti, Billy Baron e Diego Flaccadori, ma abbiamo una squadra molto profonda e risolveremo il problema. Ovviamente siamo in una fase di “confusione costruttiva”, come tutte le altre squadre che stanno accogliendo i nazionali. Arrivano giocatori che devono mettersi al passo con gli altri, bisognerà trovare soluzioni per giocare insieme. Dovremo cercare di fare le cose semplici e farle con la massima intensità possibile”.

L’EA7 arriva al primo appuntamento ufficiale dopo una buona preseason (vittorie con Tortona, Asvel, Sassari e Olympiacos) nella quale ha brillato la stella di Nikola Mirotic, il grande colpo del club di Giorgio Armani.

“Le indicazioni del precampionato ci hanno dato conferma che Nikola Mirotic ci potrà aiutare in due posizioni, da ala piccola e da ala forte. Inoltre abbiamo una condizione fisica abbastanza buona e un’altra nota positiva sono i minuti che hanno giocato i nostri giovani, soprattutto Giordano Bortolani che è stato molto in campo e con buoni risultati”.