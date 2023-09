Basket, Supercoppa Italiana: Brescia-Tortona vale l'accesso alla finale

BASKET

I padroni di casa e la Bertram si giocano la sfida contro Olimpia Milano o Virtus Bologna

La stagione 2023/2024 del basket italiano si apre ufficialmente con le semifinali della Supercoppa: dopo Olimpia e Virtus, tocca a Brescia e Tortona sfidarsi per l'accesso all'atto conclusivo del torneo. I padroni di casa e detentori della Coppa Italia sognano un'altra impresa, ma la Bertram di coach Ramondino vuole confermarsi come la principale sorpresa di queste annate, nonché principale alternativa a Milano e Bologna.

Vedi anche Basket Supercoppa Basket, Coach Magro: "Brescia sogna la finale" Da una parte le due superpotenze del campionato, dall'altra due sorprese: in finale di Supercoppa Italiana, contro Olimpia o Virtus, giocherà una tra Brescia e Tortona. I padroni di casa capaci, nella scorsa Coppa Italia, di sovvertire ogni pronostico e aggiudicarsi il primo, storico titolo, sfidano una squadra che non è più una novità, ma una certezza: la Bertram che partecipa al torneo in qualità di semifinalista Scudetto. La Germani sarà inevitabilmente spinta dal tifo del PalaLeonessa e la speranza è che a trascinarla sul parquet sia invece l'MVP della Coppa Italia 2023, Amedeo Della Valle.

Vedi anche Basket Supercoppa basket, Ramondino: il pericolo è l’ex Christon Dall'altra parte, invece, c'è Tortona, la formazione di coach Ramondino, che ad un roster già ricco di qualità e determinazione ha aggiunto l'esperienza di Kyle Weems, uno che sa come si vince questo torneo avendolo conquistato nelle ultime edizioni contro la Virtus. E la possibilità di incrociare proprio Bologna in finale rappresenta di certo uno stimolo in più per il più esperto della squadra, nonché campione d'Italia nel 2020/2021. Un match che si preannuncia equilibrato e a dirlo sono anche i precedenti: 2-2 considerando gli ultimi quattro precedenti in campionato tra le due squadre.