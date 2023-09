Supercoppa basket, Ramondino: il pericolo è l’ex Christon

Lo scorso anno è stata la terza forza del basket italiano dietro a Olimpia Milano e Virtus Bologna. Terza in regular season ed eliminata in semifinale playoff, la Bertram Yachts Tortona non vuole smettere di crescere e stupire. Con gli innesti del mercato estivo, tra cui Dowe, Baldasso e Weems, coach Marco Ramondino proverà a confermare il trend positivo delle ultime stagioni. Si inizia subito forte, nella semifinale di Supercoppa contro Brescia in programma domani alle 20:45. “Chiaramente dopo un mese di preparazione non saremo al top per una partita di questa importanza, in un contesto in cui verrà messo in palio un trofeo con squadre di alto livello. Cercheremo di farci trovare pronti a competere”.