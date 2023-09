Basket, Supercoppa italiana: Bologna vola in finale, Milano sconfitta 78-73 

SUPERCOPPA

La nuova Virtus di Banchi trionfa nella prima semifinale trascinata da Hackett e Belinelli

È la Virtus Bologna la prima finalista della Supercoppa italiana di basket 2023. Le V-nere piegano l'Olimpia Milano nella prima semifinale con il punteggio di 78-73. Segafredo trascinata dai soliti Belinelli e Shengelia, oltre ad un super Hackett in difesa. All'Armani non basta uno Shields in formato Mvp (26 punti), con le tante palle perse a fare la differenza. La Virtus ora attende la vincitrice della sfida tra Tortona e Brescia.

La Virtus Bologna è la prima finalista della Supercoppa italiana 2023, Milano si arrende 78-73. L’incontro è molto equilibrato nel primissimo quarto, con entrambi i quintetti in assoluto rodaggio nella prima uscita ufficiale della stagione. I meneghini provano a mettere il muso in avanti con un mini-parziale di 5-0, con le V-nere che però rientrano immediatamente. Le difese lavorano meglio rispetto agli attacchi, con Bologna che chiude in avanti 14-12 dopo i primi dieci minuti. Gli emiliani spingono in avvio di secondo periodo andando sopra 23-18, ma tra le file dell’Armani si scatena Shavon Shields: parziale di 14-2 e allungo dei biancorossi. La Segafredo ricuce il divario poco prima dell’intervallo, tornando addirittura sopra di due punti con la tripla di Hackett sulla sirena: si rientra negli spogliatoi sul 34-32 per la Virtus.

Al rientro dopo l’intervallo la gara diventa più fisica e nervosa. Bologna va spesso in lunetta (anche per via di un paio di falli tecnici), allungando con il grande lavoro di Mickey. Milano prova a rimanere in scia con un Shields in serata di grazia, ma a seicento secondi dal termine è sotto 57-51. Nell’ultimo periodo l’EA7 rientra, ancora una volta con un paio di triple pesantissime di Shields. La squadra di Messina va anche sopra sul 69-68, ma l’esperienza di Shengelia tiene viva Bologna. A poco più di due minuti dalla fine il tabellino è sul 70-70. La tripla di Belinelli chiude praticamente i giochi, con la squadra di Banchi che trionfa 78-73. Vince Bologna e vola in finale, dove attende la vincente della sfida tra Tortona e Brescia.

TABELLINO

Olimpia Milano: Poythress 4, Bortolani 12, Pangos 2, Miccoli n.e., Tonut 5, Melli 2, Ricci 4, Hall, Caruso n.e., Shields 26, Mirotic 15, Voigtmann 3. All. Messina.

Virtus Bologna: Belinelli 15, Pajola 4, Mascolo n.e., Smith 9, Cacok, Shengelia 13, Hackett 5, Mickey 13, Polonara 4, Dunston, Abass 10, Cordinier 5. All. Banchi.