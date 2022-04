Basket, Serie A: vincono Virtus Bologna e Milano, stop Brescia

SERIE A

I campioni d’Italia piegano Trento nel supplementare, mentre l’Armani stende Cremona. La Germani perde a Tortona dopo 14 successi di fila

Il recupero della 16esima giornata di Serie A di basket dice che, in vetta, vincono solo le prime due. La Virtus Bologna è costretta al supplementare per avere la meglio contro Trento: 95-88. Milano, reduce da due ko di fila, piega 70-61 Cremona. Sempre 4 i punti di distacco tra Segafredo e Armani. Brescia cade 81-74 a Tortona dopo 14 vittorie consecutive in Serie A. Venezia tiene il quarto posto (80-78 su Brindisi). Ok Sassari e Reggio Emilia. ipp

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 95-88 OT

Conserva l’imbattibilità interna in campionato la Virtus Bologna grazie ai 19 punti di Shengelia e ai 14 di Weems. Anche se contro Trento stava per sfuggire di mano nel finale dei tempi regolamentari nonostante la squadra campione d’Italia avesse raggiunto anche il +18 nel corso del secondo quarto A Trento non bastano i 20 punti di uno scatenato Diego Flaccadori e i 19 di Jonathan Reynolds per completare una rimonta che comunque era arrivata proprio negli ultimissimi secondi (82-82), con la Dolimiti Energia che ha anche per due volte il tiro della vittoria. All’overtime, si rivela fondamentale la tripla di Hackett per premiare la capolista, la quale mantiene 4 punti di vantaggio sull’Olimpia.

A|X EXCHANGE ARMANI MILANO-VANOLI BASKET CREMONA 70-61

Dopo le ultime due sconfitte consecutive in campionato, Milano si rialza e conserva la seconda posizione solitaria in classifica. Battuta una coriacea Cremona, sempre più vicina alla retrocessione in A2. L’inizio è tutto per l’Olimpia che sembra mettere subito all’angolo gli ospiti, i quali però reagiscono tornando subito a contatto e trovando addirittura il pareggio nel terzo quarto. Thinkle e Juskevicius vanno a segno (11 punti a testa) mentre, sempre per gli ospiti, Spagnolo fatica un po’. Così è Shavon Shields a spingere l’Olimpia nello strappo finale che regala la vittoria ai biancorossi. Il numero è top scorer tra i suoi con 13 punti (5/8 dal campo). In doppia cifra anche Melli (12+9) e Grant (11).

BERTRAM DERTHONA BASKET TORTONA-GERMANI BRESCIA 81-74

Si ferma a 14 la serie impressionante di successi uno di seguito all’altro di Brescia in campionato. Un’ottima Tortona recupera il -14 toccato nel secondo quarto grazie a un ottimo terzo periodo e prosegue a braccetto nell’occupare il quarto posto. Germani sempre terza, ma ora staccato di 4 lunghezze da Milano seconda. Gara dai due volti: controllata dagli ospiti nel primo tempo e ribaltata nel terzo quarto da un pazzesco break di 30-13. Il finale, combattuto ed emozionante, premia la terribile matricola, che colpisce ancora in questa stagione. 21 punti a testa per Macura e Wright tra i piemontesi; 19 per Petrucelli tra gli ospiti.

LE ALTRE PARTITE

Venezia soffre in casa contro Brindisi, ma alla fine piega l’Happy Casa all’overtime per 80-78. Molto bene Tonut per i lagunari (27 punti), mentre sono 13 a testa per Harrison e Gentine per i pugliesi. Sassari vince 94-80 tra le mura amiche contro Treviso ed è sempre sesta: il migliore dei sardi è Bilan, con 24 punti, ma fanno bene anche Sims e Sokolowski (entrambi a 17) per i veneti. Napoli si fa fermare in casa 85-82 da Reggio Emilia, che si riprende dopo le ultime tre sconfitte di fila e resta con gli stessi punti della Dinamo. Hopkins (19 punti), Johnson e Strautins (16) guidano gli ospiti, mentre la Gevi tenta di difendersi con Rich (16). Pesaro rimane attaccata alla zona playoff con l’88-87 alla Fortitudo Bologna: rimonta marchigiana segnata dai 24 punti di Jones. Trieste entra in zona playoff dopo il 92-76 a Varese. Un Konaté in grande spolvero (17 punti) trascina i giuliani soprattutto nel secondo tempo. Il migliore dell’Allianz è Banks (19) mentre l’Openjobmetis ha i 22 di Keene.

RISULTATI E CLASSIFICA